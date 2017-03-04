Армения занимает 114 место в рейтинге богатейших и беднейших стран мира по версии Global Finance

PanARMENIAN.Net - Армения занимает 114 место в рейтинге богатейших и беднейших стран мира за 2016 год (The World's Richest and Poorest Countries), составленном авторитетным ежемесячным финансовым журналом Global Finance.

Global Finance отмечает, что исходя из показателей ВВП, самыми богатыми странами считаются США, Китай, Германия, Япония и Великобритания, а самыми бедными - Тувалу, Науру, Кирибати, Маршалловы Острова и Палау. Однако только показетели ВВП не дают представление о финансовом состоянии населения страны, пишет издание, поэтому в основу рейтинга легли данные ВВП с поправкой на паритет покупательной способности (ППС).

Так, Армения с суммой ВВП на душу населения в $8.881 заняла в рейтинге 189 стран 114 место, отстав от своих соседей по региону. Грузия в рейтинге заняла 108 место, Азербайджан -71 место, Турция и Иран - 63 и 70 места соответственно.

Из стран СНГ Армению опережают в рейтинге Россия (52 место), Белоруссия (70 место) и Казахстан (54 место), Туркмения (73 место). Отстают от Армении Украина (116 место), Узбекистан (127 место), Молдавия (136 место), Киргизия (148 место) и Таджикистан (157 место).

Возглавляют рейтинг Катар, Люксембург, Макао, Сингапур, Бруней, Кувейт, Ирландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Сан-Марино. Согласно изданию, некоторые из этих стран богатеют за счет запасов углеводородов, другие - за счет развитого финансового сектора и относительно низких налогов, что привлекает мировые капиталы.

Самыми бедными в рейтинге оказались Центральная Африканская Республика, Демократическая республика Конго, Бурундия, Либерия, Нигер, Малави, Мозамбик, Гвинея, Эритрея и Мадагаскар.

Издание составило список, основываясь на данных Международного валютного фонда (МВФ) о величине валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Долларовые оценки ВВП приведены с поправкой на паритет покупательной способности (ППС).