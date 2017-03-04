В России заявили о готовности продолжать борьбу с ИГ без помощи США
4 марта 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия будет продолжать борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) вне зависимости от того, будет подписана сделка с США по этому вопросу или нет. Об этом 4 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Москва и так продолжает (борьбу – ред.) », — ответил он на вопрос о том, готова ли Россия продолжать без союзников.
Ранее агентство Assosiated Press со ссылкой на источники в президентской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп задумался о том, чтобы отложить сделку с Россией по совместной борьбе с ИГ. По словам собеседников AP, сомнения главы государства связаны как с «недавними провокациями Москвы», так и с растущим влиянием высокопоставленных сотрудников администрации, не настроенных на сотрудничество с РФ.
Также решение отложить сделку могло возникнуть на фоне обвинений генпрокурора США Джеффа Сешнса в тайных встречах с представителями Москвы.
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