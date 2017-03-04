В Киеве 4 марта на ковер выйдут 4 армянских борца
4 марта 2017 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в столице Украины представительном международном турнире по борьбе 4 марта на ковер выйдут борцы греко-римского стиля в весовых категориях 66, 75, 85 и 130 кг.
3 марта поздно вечером состоялась жеребьевка, по итогам которой представители Армении начнут выступления с 1/8 финала, передает пресс-служба НОК Армении.
На этом этапе соперниками армянских борцов станут:
66 кг. Василь Симоненко (Украина) – Карапет Чалян; 75 кг. Влад Мариеа Георге (Румыния) – Варшам Боранян; 85 кг. Андрей Михайловский (Беларусь) – Максим Манукян; 130 кг. Звиад Патаридзе (Грузия) – Вачик Егиазарян.
Армянские борцы принимают участие в международном турнире в Киеве, заявку на участие в котором подали 337 спортсменов из 21 страны.
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