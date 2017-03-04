Сирия оценила нанесенный ИГ ущерб памятникам Пальмиры
4 марта 2017 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Ущерб памятникам сирийской Пальмиры не столь значителен по сравнению с тем, что был причинен им после первого захвата города боевиками ИГ. Такую оценку выразил генеральный директор департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдулкарим.
Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористической группировки «Исламское государство» с мая 2015 года. Армия Сирии освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации, но в декабре боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Второго марта 2017 года сирийские военные при поддержке ВКС России во второй раз взяли Пальмиру, отступавшие боевики не успели уничтожить все.
Как отметил Абдулкарим, те снимки и видеокадры, которые поступили в распоряжение его ведомства, показывают, что «объем повреждений оказался не так велик, как предполагалось изначально».
«Мы ожидали, что все будет хуже. Это — положительный момент, он позволяет нам надеяться на то, что мы сможем завершить работу, которую начали после первого освобождения Пальмиры», — заявил чиновник, передает РИА Новости.
Комментируя причиненный боевиками ущерб, собеседник отметил, что, по предварительным данным, можно говорить лишь о повреждении фасада древнего амфитеатра и разрушении колонн Тетрапилона.
«Это — единственный ущерб, который мы наблюдаем нах тех снимках, которые к нам поступили», — указал Абдулкарим.
«В целом, амфитеатр в хорошем состоянии, торговая площадь Агора — тоже. Что касается триумфальной арки, на ней мы видим лишь те повреждения, которые были причинены ей во время первого захвата города боевиками. Стены святилища также хорошо сохранились», — сказал он.
По его словам, та работа, которую проводили эксперты до повторного вторжения террористов, не сведена на нет.
«Эти результаты наглядно показывают, что силы, участвовавшие в операции по освобождению Пальмиры, соблюдали предельную осторожность и придерживались универсальных принципов охраны памятников всемирного наследия», — отметил Абдулкарим.
Он добавил, что в ближайшие время команда специалистов начнет полевые выезды, чтобы установить полную картину повреждений.
«Однако теперь мы спокойны и не боимся. Наши нынешние ощущения отличаются от того, что было еще позавчера», — поделился собеседник.
«Мы быстро оценим урон, чтобы понять ситуацию, а затем будет произведена оценка ущерба, нанесенного каждому зданию, каждому рисунку, камню и изображению», — сказал он.
В общей сложности, резюмировал Абдулкарим, в команду экспертов войдут 400 инженеров, которые находятся в постоянном контакте с «международными партнерами».
«Это страны, которые также принимают участие в реставрации: начиная от России и заканчивая Западной Европой и Японией», — заключил он.
В Пальмире, расположенной в оазисе Сирийской пустыни к северо-востоку от Дамаска, находятся монументальные руины большого города, который некогда был одним из важнейших культурных центров Древнего мира. В искусстве и архитектуре Пальмиры слились воедино греко-римские приемы, местные традиции и персидское влияние, сделавшие ее символом открытости и терпимости. Археологические памятники города были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году, с 2013 года объект внесен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
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