Малайзия выслала посла КНДР в связи с убийством Ким Чен Нама
4 марта 2017 - 18:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Малайзии выслали из страны посла КНДР. Об этом заявил главы малайзийского МИД Дато Шри Анифах Аман.
Посол Северной Кореи покинет Малайзию в течение 48 часов. Это решение связано с расследованием убийства Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, пишет Republic со ссылкой на Reuters.
Посол КНДР Кан Чхоль 17 февраля заявил, что Малайзия находится «в сговоре с внешними силами» и пытается скрыть факты об убийстве Ким Чен Нама. Через несколько дней МИД Малайзии вызвал его к себе, чтобы потребовать объяснения этих слов.
Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, его отравили веществом нервно-паралитического действия. Прокуратура Малайзии обвинила в убийстве гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг и индонезийку Сити Айшан, свою вину они не признали.
По делу были задержаны четверо граждан Северной Кореи, одного из них затем отпустили и депортировали. Позднее он пожаловался властям КНДР, что стал «жертвой сговора» Малайзии против Пхеньяна.
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