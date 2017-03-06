В Израиле декриминализировали употребление марихуаны
6 марта 2017 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Кабинет министров Израиля одобрил декриминализацию использования марихуаны. Согласно предложению, выдвинутому министерствами общественной безопасности и юстиции, человек, пойманный на употреблении марихуаны в общественном месте, должен подвергаться штрафу, а не уголовному преследованию.
Штраф будет составлять около 270 долларов. При повторном задержании он будет удвоен. В третий раз нарушитель окажется под наблюдением властей, но после относительно краткого срока будет полностью свободен. Лишь в случае четвертой поимки будет возбуждено уголовное дело. Средства, полученные от штрафов, будут направлены на программы просвещения по вопросам наркомании, пишет BBC.
Израиль стал первым государством на Ближнем Востоке, где декриминализовано употребление марихуаны. Эта страна является мировым лидером в области изучения применения марихуаны в медицинских целях. По словам профессора Рафаэля Мешулама из Еврейского университета в Иерусалиме, преимущества каннабиса изучают «как с химической, так и с фармакологической точки зрения».
Согласно официальным данным израильского минздрава, около 25 тысяч человек в стране имеют право на получение медицинской марихуаны. Многие из них страдают онкологическими заболеваниями, а каннабис - одно из немногих средств, которое, по мнению прописывающих его врачей, способно временно снять боль и нервное напряжение.
Есть и такие, кто курит марихуану по рекомендации врачей-психиатров. В стране, где стрессовые ситуации отнюдь не редкость, люди нередко обращаются за психологической помощью.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Патрушев прибыл в Армению для консультаций по вопросам безопасности Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ереван для проведения консультаций по вопросам безопасности.
Самвел Карапетян на 394 позиции в рейтинге Bloomberg топ-500 богатых людей мира Российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, являющийся президентом и основателем группы компаний «Ташир», вошел в рейтинг топ-500 миллиардеров мира, опубликованный агентством Bloomberg.
Новая технологией Netflix позволит зрителям управлять судьбой героев сериалов Некоторые сцены, предполагающие принятие героями очередного решения, специально будут сниматься в нескольких вариантах, от которых будет зависеть дальнейшее развитие истории
В Турции задержана россиянка в рамках дела об убийстве посла РФ Карлова По данным следствия, задержанная Екатерина Б. созванивалась с Мевлютом Алтынташем и обменивалась с ним сообщениями в мессенджере WhatsApp в конце ноября 2016 года