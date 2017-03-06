Предвыборная программа АРФ «Дашнакцутюн»: Проблемы бедности и безработицы, вопрос объединения Арцаха

PanARMENIAN.Net - Партия «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» представила свою предвыборную праграмму, в которой, в частности, предлагается:

- Обеспечить справедливое распределение экономического роста и созданного экономического производства среди всех членов общества.

- Создать возможности, чтобы люди могли осуществлять свое право на работу.

- Исключить возможность того, что работающий человек не сможет на свою зарплату содержать семью. В программе отмечается, что работа должна обеспечить достойную человеческую жизнь, а не существование. Работающий человек должен иметь возможность осуществлять свое право на отдых, на образование, право на услуги здравоохранения, право общения с культурными и духовными ценностями.

- Предотвратить возможность выпадания из нормального течения жизни оказавшихся в трудных условиях жизни наших соотечественников, которые не являются конкурентоспособными на рынке труда или по каким-либо причинам не имеют работы. Правительство должно осуществлять активную политику с целью обеспечения их ввода на рынок труда и защиты прав трудящихся.

- Гарантировать пожилым людям безбедную старость. Неприемлемо, чтобы зарабатывающие всю жизнь честным путем граждане в старости оказались в бедности.

- Создать такую систему медицинского страхования, чтобы не один из наших соотечественников не остался без возможности получения лечения. Никто не должен страдать или умереть, потому что не имеет денег на лекарства или врача.

- Для предотвращения миграции создать возможности, чтобы отслужившие в армии, подвергшие свою жизнь опасности ради благосостояния народа и независимости молодые люди могли удовлетворить свои жилищные и трудовые потребности.

- Помочь людям с физическими и умственными ограничениями стать полноценными членами общества, обеспечить их доступ к образованию, работе, полное осуществление права передвижения.

- Способствовать формированию молодых семей. Поздние браки и низкий уровень рождаемости в стране из-за социально-экономического положения, жилья, занятости и по другим причинам привели страну к границе демографической катастрофы.

- Создать такой механизм, который поможет избежать чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, истощения и позволит свести к минимуму отрицательное воздействие на окружающую среду, включая воздействие на жизнь и здоровье человека, обеспечить комплексное управление природными ресурсами и распределение доходов, полученных от этого на всех членов общества.

- Природные ресурсы, почва, недры, воды, растительный и животный мир, леса, природные ландшафты и атмосферный воздух являются национальным достоянием.

- Внедрить автоматические системы управления водными ресурсами, расширить стратегические запасы воды.

- Вести активную политику репатриации, чтобы наши граждане, которые покинули свою родину и армяне диаспору вернулись в свою страну.

В программе отмечается, что система государственного правления Армении нуждается в серьезных реформах. АРФ «Дашнакцутюн» отмечает, что вопрос Арцаха (Нагорный Карабах) не должен рассматриваться отдельно, Арцах - неотъемлемая часть армянского вопроса.

«В этом вопросе наша позиция неизменна - Арцах должен объединится с Арменией. Независимость Арцаха для нас является временным решением стратегического значения.

Армения должна вести независимую внешнюю политику, основанную исключительно на национальном интересе и видении долгосрочного стратегического развития государства»,- говорится в предвыборной программе партии.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканскаяпартия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

Официальная предвыборная кампания завершится 31 марта.

Читайте также: Энфиаджян: Блок «Царукян» представит свое видение изменения текущей ситуации в Армении