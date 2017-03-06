Совет сирийского Манбиджа передал город под защиту возглавляемой США коалиции

PanARMENIAN.Net - Совет города Манбидж на севере Сирии объявил о передаче города под защиту коалиции, возглавляемой США.

«Мы, члены Военного совета Манбиджа, подтверждаем, что город и его окрестности находятся под защитой Военного совета Манбиджа и международной коалиции», — говорится в заявлении городских властей, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Эту информацию подтвердили и в штабе коалиции. Как отмечается на странице его пресс-службы в Twitter, силы коалиции нарастили присутствие в районе Манбиджа, чтобы «избежать враждебных действий, наладить систему управления и гарантировать отсутствие курдских формирований YPG на постоянной основе».

1 марта турецкая армия совместно с сирийскими повстанцами атаковала вооруженный отряд городского ополчения, закрепившийся в деревне возле Манбиджа. За день до того президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Манбидж — следующая цель в наступательной операции после захвата сирийского города Аль-Баб.

Ополчение Манбиджа находится в союзе с Сирийской демократической армией. Частью ее являются курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые Анкара рассматривает как террористические формирования. В 2016 году курдское боевое крыло при поддержке США помогло освободить Манбидж от террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).