Амирян: Пост министра культуры мне доверила РПА, поэтому в нее и вступил

PanARMENIAN.Net - Министр культуры Армении Армен Амирян в интервью PanARMENIAN.Net рассказал, почему вступил в Республиканскую партию Армении.

«Я решил, что непременно должен нести партийную ответственность, а так как должность министра культуры Армении мне доверила Республиканская партия, и я работаю в команде премьера Карена Карапетяна, я выбрал РПА», - сказал Амирян.

Он добавил, что новая Конституция дает возможность нести политическую ответственность.

Говоря о будущих планах, Амирян заявил, что многое зависит от исхода апрельских парламентских выборов.

«После выборов я хочу продолжить работу в должности министра культуры. Если партия доверит – продолжу работать и завершу все начатые проекты, потому что не люблю оставлять дела незавершенными», - заявил Амирян.

Полное интервью с министром культуры Армении Арменом Амиряном о нововведениях в сфере культуры, которые должны, по мнению министра, затронуть жизни всех граждан РА, будет доступно в ближайшие дни на PanARMENIAN.Net

Вступив в должность министра культуры Армении, Амирян отказывался вступать в ряды РПА, даже после того, как премьер РА Карен Карапетян на заседании правительства 24 ноября 2016 года сообщил о том, что подал заявление о вступлении в ряды правящей Республиканской партии Армении. Амирян тогда в беседе с журналистами отметил, что каждый человек становится членом партии по своему желанию, и у него есть время принять решение до апреля 2017 года.

В конце января 2017 года Амирян объявил о своем решении стать членом РПА.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков.