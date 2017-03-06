Генпрокуратура Армении: Артур Саркисян освобожден из-под стражи под поручительство депутатов

PanARMENIAN.Net - Принесший хлеб вооруженной группе «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна – ред.) Артур Саркисян будет освобожден из-под стражи. Осуществляющий надзор за законностью осуществления предварительного следствия прокурор 6 марта принял решение об изменении избранной в отношении Саркисяна меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство.

Саркисян содержался в УИУ «Больница для осужденных», где 25 дней вел голодовку.

С просьбой об изменении избранной в отношении Саркисяна меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство обратились 27 депутатов от парламентских фракций «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс», «Оринац еркир», АРФ «Дашнакцутюн», «Наследие» и ряд парламентариев, не входящих во фракции и депутатские группы, отмечается в сообщении генеральной прокуратуры Армении.

По приглашению генпрокурора Армении 6 марта 2017 года состоялась встреча с депутатами Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном, Егине Бишарян, Микаелом Манукяном, Левоном Зурабяном и Арамом Манукяном. В ходе встречи депутатам было представлено содержание выдвинутого Артуру Саркисяну обвинения, основания избранной в его отношении меры пресечения, разъяснен порядок применения ходатайства об избрании личного поручительства в качестве меры пресечения, права и обязанности поручителей, предусмотренные статьями 145 и 147 Уголовно-процессуального кодекса РА, а также последние были предупреждены об ответственности.Кроме того, депутатам было предложено встретиться с Артуром Саркисяном в УИУ «Больница для осужденных», чтобы удостовериться в надлежащем поведении последнего в ходе следствия по делу, в выполнении других процессуальных обязательств и воздержании от совершения нового деяния, запрещенного Уголовным кодексом РА, после чего подтвердить свою просьбу или отказаться от нее.

Как сообщает Генпрокуратура Армении, генпрокурор Артур Давтян 6 марта встретился с депутатами Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном, Егине Бишарян, Микаелом Манукяном, Левоном Зурабяном и Арамом Манукяном и после утверждения просьбы депутатов парламента Армении и выплаты предусмотренной законом суммы принял решение об изменении избранной в отношении Саркисяна на личное поручительство.

Суд административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун 9 февраля повторно заключил под стражу Артура Саркисяна, который доставил еду членам вооруженной группы «Сасна црер», захватившей здание полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване в июле 2016 года. По утверждению ССС, решение об задержании Саркисяна было принято на основании 131 статьи УК Армении. Согласно последней, если обвиняемый нарушает условия подписки о невыезде, то орган, осуществляющий следствие, имеет право принять решение о его задержании. Согласно органу предварительного следствия, Артур Саркисян «многократно нарушал эти условия». В знак протеста Артур Саркисян объявил голодовку.

На площади Свободы в Ереване с 27 февраля продолжается сидячая демонстрация в защиту Артура Саркисяна. Протестующие требуют немедленного освобождения Артура Саркисяна и отказываются покидать центральную площадь Еревана. по данным на 3 марта, демонстрантов более 30 человек. Свою поддержку демонстрантам высказали ряд общественных и культурных деятелей.