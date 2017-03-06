Предвыборная программа блока ОРО: Ликвидация монополий, конкуренция, снижение ставки НДС

PanARMENIAN.Net - Блок «Оганян-Раффи-Осканян» представил свою предвыборную праграмму, в основе которой лежат 2 принципа: в нее включены все важнейшие вопросы, интересующие граждан Армении, результаты изменений запланированы не на далекое будущее, а на насточщее время.

В программе блока ОРО, в частности, предлагается:

- Искоренить систему искусственных монополий.

- Сформировать конкурентную среду в тех областях, где сегодня правит искусственная монополия.

- Создать благоприятные условия для иностранных и местных инвестиций.

- Предоставить налоговые каникулы для малых предприятий с годовым оборотом до 60 миллионов драмов, сроком на 5 лет.

- Предоставить механизмы поддержки для нового малого бизнеса.

- Налог на добавленную стоимость установить в размере 18%.

- Принять новый Налоговый кодекс, предусматривающий появление нового качества экономических отношений.

- Реализовать денежно-кредитную политику для поддержки отечественных производителей.

- Налоговая политика должна осуществляться путем применения хорошо известных принципов западного либерализма.

- В Корне улучшить работу таможенной, которая должна стать одной из основ развития и восстановления экономики страны.

- Создание и ведение бизнеса должны рассматриваться как способ проявления патриотизма, а вмешательство государственных служащих и других лиц в дела бизнеса - как серьезное государственное преступление.

- Поддержка малого и среднего бизнеса должна рассматриваться как национальный стратегический вопрос.

- Повысить уровень требований, предъявляемых к качеству асфальтового покрытия дорог.

- В результате демократических реформ вновь включить Армению в экономическую программу «Вызовы тысячелетия».

В программе ОРО отмечается, что для увеличения боевой готовности армянской армии, ее модернизации и обеспечения баланса в регионе, а также установления мира необходимо:

- Армию постепенно дополнить профессиональными подразделениями, повысить заработную плату военнослужащих, первоначально увеличив ее до 240 тысяч драмов.

- Увеличить зарплату офицеров и сержантов.

- Обеспечить армию необходимым конкурентоспособным вооружением.

Блок подчеркивает, что внешняя политика Армении должна быть основана на принципах независимости, суверенитета, баланса, реализма. В ОРО считают, что для установления длительного мира в Арцахе (Нагорный Карабах), а также для обеспечения безопасности Арцаха необходимо сохранять баланс между силами Армении и Азербайджана, так как нарушение этого баланса чревато непредвиденными последствиями. Также необходимо создать атмосферу взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном и исключить возможность любой односторонней уступки.

«Ключ к урегулированию карабахского конфликта находится в Ереване, Степанакерте и Баку, однако последнее слово остается за арцахцами. Без их желания невозможно достичь какого-либо соглашения», - говорится в программе.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканскаяпартия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

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