Предвыборная программа блока ОРО: Ликвидация монополий, конкуренция, снижение ставки НДС
6 марта 2017 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Блок «Оганян-Раффи-Осканян» представил свою предвыборную праграмму, в основе которой лежат 2 принципа: в нее включены все важнейшие вопросы, интересующие граждан Армении, результаты изменений запланированы не на далекое будущее, а на насточщее время.
В программе блока ОРО, в частности, предлагается:
- Искоренить систему искусственных монополий.
- Сформировать конкурентную среду в тех областях, где сегодня правит искусственная монополия.
- Создать благоприятные условия для иностранных и местных инвестиций.
- Предоставить налоговые каникулы для малых предприятий с годовым оборотом до 60 миллионов драмов, сроком на 5 лет.
- Предоставить механизмы поддержки для нового малого бизнеса.
- Налог на добавленную стоимость установить в размере 18%.
- Принять новый Налоговый кодекс, предусматривающий появление нового качества экономических отношений.
- Реализовать денежно-кредитную политику для поддержки отечественных производителей.
- Налоговая политика должна осуществляться путем применения хорошо известных принципов западного либерализма.
- В Корне улучшить работу таможенной, которая должна стать одной из основ развития и восстановления экономики страны.
- Создание и ведение бизнеса должны рассматриваться как способ проявления патриотизма, а вмешательство государственных служащих и других лиц в дела бизнеса - как серьезное государственное преступление.
- Поддержка малого и среднего бизнеса должна рассматриваться как национальный стратегический вопрос.
- Повысить уровень требований, предъявляемых к качеству асфальтового покрытия дорог.
- В результате демократических реформ вновь включить Армению в экономическую программу «Вызовы тысячелетия».
В программе ОРО отмечается, что для увеличения боевой готовности армянской армии, ее модернизации и обеспечения баланса в регионе, а также установления мира необходимо:
- Армию постепенно дополнить профессиональными подразделениями, повысить заработную плату военнослужащих, первоначально увеличив ее до 240 тысяч драмов.
- Увеличить зарплату офицеров и сержантов.
- Обеспечить армию необходимым конкурентоспособным вооружением.
Блок подчеркивает, что внешняя политика Армении должна быть основана на принципах независимости, суверенитета, баланса, реализма. В ОРО считают, что для установления длительного мира в Арцахе (Нагорный Карабах), а также для обеспечения безопасности Арцаха необходимо сохранять баланс между силами Армении и Азербайджана, так как нарушение этого баланса чревато непредвиденными последствиями. Также необходимо создать атмосферу взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном и исключить возможность любой односторонней уступки.
«Ключ к урегулированию карабахского конфликта находится в Ереване, Степанакерте и Баку, однако последнее слово остается за арцахцами. Без их желания невозможно достичь какого-либо соглашения», - говорится в программе.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканскаяпартия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
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Самое значимое
Блок обещает, что через 5 лет на передовой боевое дежурство будут осуществлять только военнослужащие-контрактники, получающие специальную зарплату
Создать такую систему медицинского страхования, чтобы не один из наших соотечественников не остался без возможности получения лечения. Никто не должен страдать или умереть, потому что не имеет денег на лекарства или врача
Необходимо уважать режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
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