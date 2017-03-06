«Свободные демократы» Армении обещают борьбу с коррупцией и теневой экономикой, повышение зарплат и пенсий
6 марта 2017 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Партия «Свободные демократы» в своей предвыборной программе дает обещание по приходу в парламент Армении направить страну в сторону Запада.
Предвыборная программа партии «Свободные демократы» состоит из 10 основных пунктов, в которых ключевое место занимает борьба с теневой экономикой и незаконным оборотом: по официальным данным, в Армении незаконный оборот составляет 30%, что около $7 млрд. Авторы программы уверены, что если искоренить теневой сектор, станет возможным удвоить расходы на здравоохранение, образование и оборону.
В программе есть также пункт о борьбе с коррупцией, в результате которой в государственную казну можно будет добавить от $600 млн до $1 млрд. Следующим пунктом предусмотрено сокращение безработицы до 10.4%, а нищеты - с 30% до 15%.
Программа предусматривает также модернизировать армию и обеспечить ее современным оборудованием, мирным путем достичь урегулирования карабахского конфликта посредством признания независимости Арцаха.
Партия обещает в течение 5 лет удвоить объемы выделяемых на сектор образования и науки средств, создать нормальные условия для малого и среднего бизнеса, ввести налоговые льготы и реализовать ряд реформ в приграничных районах, а также ввести пособие по уходу за затьми: за первого ребенка - 1.5 млн драмов, за 2-го, 3-го и 4-го детей - по 2 млн драмов, за 5-го ребенка - 3 млн драмов.
По словам главы партии Хачатура Кокобеляна, в Армении, которую они себе представляют, минимальная заработная плата должна составлять 111.000 драмов, средняя - 290.000 драмов. Пенсия должна быть увеличена на 73000 драмов, тарифы на коммунальные услуги будут уменьшены.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканскаяпартия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
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Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
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