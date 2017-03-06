Кочарян: Выборы в Армении станут борьбой кошельков в атмосфере нетерпимости
6 марта 2017 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В парламентских выборах Армении идеологическая борьба не будет иметь какого-нибудь значения, это будет война кошельков в атмосфере нетерпимости. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, дав свою оценку предвыборной ситуации в Армении.
«Я давно обещал выступить с интервью, хоть и не видел оснований для того, чтобы сказать хоть что-нибудь воодушевляющее. Честно говоря, в течение прошедших нескольких дней я пытался что-то написать и ответить хотя бы на самые актуальные вопросы. Но мое внутреннее сопротивление оказалось настолько сильным, что я прекратил работу над интервью. Имея полное представление о сложившихся реалиях, у меня нет никакого желания комментировать сегодняшние политические процессы, а тем более – участвовать в них»,- заявил он, пишет 2rd.am.
Кочарян отметил, что продолжает считать конституционные изменения 2015 года большой ошибкой с долгосрочными негативными последствиями для Армении. По его словам, новый избирательный кодекс с его системой рейтингового /территориального/ голосования станет катализатором для самых негативных проявлений, свойственных избирательной системе Армении.
«По сути, логика мажоритарных выборов будет очевидно доминировать над пропорциональной. Межпартийное соперничество отодвинуто на задний план межличностной борьбой, что сводит на нет расхваленные преимущества предвыборных баталий в условиях парламентской модели. Таким образом, на этих выборах идеологическая борьба не будет иметь какого-нибудь значения. Опубликованные территориальные списки – лучшее тому подтверждеиие. Это будет война кошельков в атмосфере нетерпимости. Тем более, что множество избирателей оказались в таком тяжелом социальном положении, что, по всей вероятности, не смогут отказаться от денег и, наверное, примут участие в аукционе голосов. К сожалению, нетрудно догадаться, к чему приведет все это»,- заявил Кочарян.
Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканскаяпартия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.
Самое значимое
Блок обещает, что через 5 лет на передовой боевое дежурство будут осуществлять только военнослужащие-контрактники, получающие специальную зарплату
Создать такую систему медицинского страхования, чтобы не один из наших соотечественников не остался без возможности получения лечения. Никто не должен страдать или умереть, потому что не имеет денег на лекарства или врача
Необходимо уважать режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.
Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Глава МИД Австрии: Центры для беженцев могут быть построены в Грузии и на Балканах Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали вместе с УВКБ ООН.
Coca-Cola и Nestle откажутся от совместного производства чая в бутылках Швейцарская Nestle и американская Coca-Cola приняли решение об окончании деятельности совместного предприятия Beverage Partners Worldwide (BPW) с 1 января 2018 г. Созданное в 2001 г. BPW специализируется на выпуске чаев в бутылках, в частности под маркой Nestea, в Европе и Канаде.
Самвел Карапетян на 394 позиции в рейтинге Bloomberg топ-500 богатых людей мира Российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, являющийся президентом и основателем группы компаний «Ташир», вошел в рейтинг топ-500 миллиардеров мира, опубликованный агентством Bloomberg.
Новая технологией Netflix позволит зрителям управлять судьбой героев сериалов Некоторые сцены, предполагающие принятие героями очередного решения, специально будут сниматься в нескольких вариантах, от которых будет зависеть дальнейшее развитие истории