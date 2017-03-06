Кочарян: Выборы в Армении станут борьбой кошельков в атмосфере нетерпимости

PanARMENIAN.Net - В парламентских выборах Армении идеологическая борьба не будет иметь какого-нибудь значения, это будет война кошельков в атмосфере нетерпимости. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, дав свою оценку предвыборной ситуации в Армении.

«Я давно обещал выступить с интервью, хоть и не видел оснований для того, чтобы сказать хоть что-нибудь воодушевляющее. Честно говоря, в течение прошедших нескольких дней я пытался что-то написать и ответить хотя бы на самые актуальные вопросы. Но мое внутреннее сопротивление оказалось настолько сильным, что я прекратил работу над интервью. Имея полное представление о сложившихся реалиях, у меня нет никакого желания комментировать сегодняшние политические процессы, а тем более – участвовать в них»,- заявил он, пишет 2rd.am.

Кочарян отметил, что продолжает считать конституционные изменения 2015 года большой ошибкой с долгосрочными негативными последствиями для Армении. По его словам, новый избирательный кодекс с его системой рейтингового /территориального/ голосования станет катализатором для самых негативных проявлений, свойственных избирательной системе Армении.

«По сути, логика мажоритарных выборов будет очевидно доминировать над пропорциональной. Межпартийное соперничество отодвинуто на задний план межличностной борьбой, что сводит на нет расхваленные преимущества предвыборных баталий в условиях парламентской модели. Таким образом, на этих выборах идеологическая борьба не будет иметь какого-нибудь значения. Опубликованные территориальные списки – лучшее тому подтверждеиие. Это будет война кошельков в атмосфере нетерпимости. Тем более, что множество избирателей оказались в таком тяжелом социальном положении, что, по всей вероятности, не смогут отказаться от денег и, наверное, примут участие в аукционе голосов. К сожалению, нетрудно догадаться, к чему приведет все это»,- заявил Кочарян.

Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля. Это будут первые в республике общегосударственные выборы после принятия конституционных реформ 2015 года, предусматривающих переход к парламентской форме правления после истечения срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. В выборах будут участвовать девять политических партий и блоков: блок «Елк» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян»,блок «Конгресс-НПА», Республиканскаяпартия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.