В Турции задержана россиянка в рамках дела об убийстве посла РФ Карлова
6 марта 2017 - 16:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкая полиция задержала россиянку в рамках расследования убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Женщина предположительно контактировала с убийцей накануне преступления, пишет Deutsche Welle со ссылкой на ряд турецких СМИ.
По данным следствия, задержанная Екатерина Б. созванивалась с Мевлютом Алтынташем и обменивалась с ним сообщениями в мессенджере WhatsApp в конце ноября 2016 года. Сообщается, что 33-летняя россиянка была причастна к организации интимных услуг в Анкаре.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре 22-летним турецким полицейским Мевлютом Алтынташем во время открытия фотовыставки, где дипломат выступал с речью. Убийца был застрелен турецкими спецназовцами.В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.
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