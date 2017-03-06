В Турции задержана россиянка в рамках дела об убийстве посла РФ Карлова

PanARMENIAN.Net - Турецкая полиция задержала россиянку в рамках расследования убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Женщина предположительно контактировала с убийцей накануне преступления, пишет Deutsche Welle со ссылкой на ряд турецких СМИ.

По данным следствия, задержанная Екатерина Б. созванивалась с Мевлютом Алтынташем и обменивалась с ним сообщениями в мессенджере WhatsApp в конце ноября 2016 года. Сообщается, что 33-летняя россиянка была причастна к организации интимных услуг в Анкаре.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре 22-летним турецким полицейским Мевлютом Алтынташем во время открытия фотовыставки, где дипломат выступал с речью. Убийца был застрелен турецкими спецназовцами.В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.