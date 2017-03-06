Лавров: Армения и Азербайджан далеки от договоренностей по ключевым аспектам в Карабахе
6 марта 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Азербайджан пока далеки от того, чтобы договориться по нескольким ключевым аспектам урегулирования в Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
«Мы рассчитываем, что карабахский конфликт поддается урегулированию. Об этом говорят результаты многолетних контактов, по итогам которых удалось выработать общее понимание ключевых вопросов, подлежащих урегулированию. Это и вопросы безопасности, прежде всего, это вопросы гуманитарные, вопросы возвращения тех районов, которые сейчас находятся вокруг Карабаха и не контролируются Азербайджаном. Это и определение статуса Нагорного Карабаха — безусловно, с учетом людей, которые там проживают. Это и согласование параметров международных миротворческих сил», — сказал Лавров, пишет РИА Новости.
По большинству этих аспектов «у нас есть согласие», отметил он.
«Но две-три конкретных темы, которые являются ключевыми для окончательного пакета, пока еще обсуждаются. И, не буду лукавить, мы пока еще далеки от того, чтобы увидеть ситуацию, когда стороны выработают единый подход к этим аспектам», — сказал министр.
По словам Лаврова, пара-тройка ключевых вопросов карабахского урегулирования, о которых шла речь в ходе переговоров в Москве, еще требуют дополнительных усилий.
В ночь на 6 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 55 раз. В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1000 выстрелов. В северо-восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм и подствольный гранатомет, выпустив 2 снаряда.
Азербайджано-карабахский конфликт
Карабахско-азербайджанский конфликт начался в 1988 году. В ответ на мирные требования армян Карабаха, которые составляли 80% населения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), Азербайджан развязал агрессию против мирного населения. В результате национально-освободительной войны 1991-1994гг. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика. Армия обороны НКР также создала зону безопасности вокруг НКР, включающую 7 районов. 11 мая 1994 года было достигнуто соглашение о прекращении огня (Бишкекский протокол). В настоящее время урегулированием конфликта занимаются сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Франция, США и Россия.
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