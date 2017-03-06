Самвел Карапетян на 394 позиции в рейтинге Bloomberg топ-500 богатых людей мира

PanARMENIAN.Net - Российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, являющийся президентом и основателем группы компаний «Ташир», вошел в рейтинг топ-500 миллиардеров мира, опубликованный агентством Bloomberg.

Самвел Карапетян занял в рейтинге 394 позицию. Его состояние агентство оценивает в 4.36 млрд. долларов. По состоянию на 2016 год занимает 549-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Топ -500 богатых людей мира возглавил основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $85,6 млрд. долларов. В тройку также вошли инвестор Уоррен Баффетт с $78,9 мдрд. и телекоммуникационный магнат Карлос Слим с состоянием в $53 млрд. В рейтинг включены также восемь россиян, передает АРКА.

Ранее сообщалось, что владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян вошел в список «королей» российской недвижимости по версии Forbes.

Российская версия журнала Forbes 26-го января опубликовала обновленный рейтинг самых богатых владельцев коммерческой недвижимости на территории России, успешнее других сдающих ее в аренду. Карапетян занимает третью позицию в рейтинге. Основные объекты - ТРЦ «Рио» на Дмитровском шоссе, Novotel Moscow City. Доход оценивается в $670 млн.