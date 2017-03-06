Патрушев прибыл в Армению для консультаций по вопросам безопасности

PanARMENIAN.Net - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ереван для проведения консультаций по вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

«Патрушев прибыл в Ереван для проведения российско-армянских консультаций по вопросам безопасности», - говорится в сообщении Совбеза.