Патрушев прибыл в Армению для консультаций по вопросам безопасности
6 марта 2017 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ереван для проведения консультаций по вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
«Патрушев прибыл в Ереван для проведения российско-армянских консультаций по вопросам безопасности», - говорится в сообщении Совбеза.
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