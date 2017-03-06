Coca-Cola и Nestle откажутся от совместного производства чая в бутылках
6 марта 2017 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Швейцарская Nestle и американская Coca-Cola приняли решение об окончании деятельности совместного предприятия Beverage Partners Worldwide (BPW) с 1 января 2018 г. Созданное в 2001 г. BPW специализируется на выпуске чаев в бутылках, в частности под маркой Nestea, в Европе и Канаде.
«Рынок готовых к употреблению чаев претерпел изменения, и Nestle полагает, что настало время развивать Nestea независимо», - говорится в сообщении швейцарской компании, пишет «Ведомости».
Nestle предоставит Coca-Cola лицензию на производство и распространение Nestea в Канаде, Испании, Португалии, Андорре, Румынии, Венгрии и Болгарии. Подразделение Nestle Waters, которое управляет брендом Nestea в ряде стран (включая США), будет распространять чаи во всех остальных европейских странах, не затронутых лицензионным соглашением.
BPW была создана Nestle и Coca-Cola в 2001 году на паритетных началах. Продукция под маркой Nestea конкурирует, в основном, с чаями Lipton Iced Tea и Brisk, которые выпускает совместное предприятие Pepsi Lipton Tea Partnership, созданное в 1991 г. двумя другими пищевыми гигантами - Unilever и PepsiCo.
Самое значимое
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
По словам Береджиклян, она будет представлять Либеральную партию штата. В случае успеха, она станет первой женщиной-премьером во всех австралийских штатах от Либеральной партии
По заявлению заместителя министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, грузинская сторона вернулась из последней встречи с несогласованной позицией
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Патрушев прибыл в Армению для консультаций по вопросам безопасности Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Ереван для проведения консультаций по вопросам безопасности.
Самвел Карапетян на 394 позиции в рейтинге Bloomberg топ-500 богатых людей мира Российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян, являющийся президентом и основателем группы компаний «Ташир», вошел в рейтинг топ-500 миллиардеров мира, опубликованный агентством Bloomberg.
Новая технологией Netflix позволит зрителям управлять судьбой героев сериалов Некоторые сцены, предполагающие принятие героями очередного решения, специально будут сниматься в нескольких вариантах, от которых будет зависеть дальнейшее развитие истории
Кочарян: Выборы в Армении станут борьбой кошельков в атмосфере нетерпимости Кочарян отметил, что продолжает считать конституционные изменения 2015 года большой ошибкой с долгосрочными негативными последствиями для Армении