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Coca-Cola и Nestle откажутся от совместного производства чая в бутылках

Coca-Cola и Nestle откажутся от совместного производства чая в бутылках
6 марта 2017 - 18:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Швейцарская Nestle и американская Coca-Cola приняли решение об окончании деятельности совместного предприятия Beverage Partners Worldwide (BPW) с 1 января 2018 г. Созданное в 2001 г. BPW специализируется на выпуске чаев в бутылках, в частности под маркой Nestea, в Европе и Канаде.

«Рынок готовых к употреблению чаев претерпел изменения, и Nestle полагает, что настало время развивать Nestea независимо», - говорится в сообщении швейцарской компании, пишет «Ведомости».

Nestle предоставит Coca-Cola лицензию на производство и распространение Nestea в Канаде, Испании, Португалии, Андорре, Румынии, Венгрии и Болгарии. Подразделение Nestle Waters, которое управляет брендом Nestea в ряде стран (включая США), будет распространять чаи во всех остальных европейских странах, не затронутых лицензионным соглашением.

BPW была создана Nestle и Coca-Cola в 2001 году на паритетных началах. Продукция под маркой Nestea конкурирует, в основном, с чаями Lipton Iced Tea и Brisk, которые выпускает совместное предприятие Pepsi Lipton Tea Partnership, созданное в 1991 г. двумя другими пищевыми гигантами - Unilever и PepsiCo.

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Vedomosti: Nestle и Coca-Cola откажутся от совместного производства чая в бутылках
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