Глава МИД Австрии: Центры для беженцев могут быть построены в Грузии и на Балканах

PanARMENIAN.Net - Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали вместе с УВКБ ООН. Политик считает, что они могли бы располагаться, в частности, в Грузии и на Балканах. Об этом Курц заявил в совместном интервью с членом германского Христианско-демократического союза Йенсом Шпаном.

«Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали совместно с УВКБ ООН. Не столь принципиально, где конкретно они будут (размещены – ред.). Важно, чтобы они предоставляли защиту и чтобы люди, которые пытаются попасть в Европу нелегально, могли быть направлены туда», - сказал министр, передает ТАСС.

«Подобные центры могут быть созданы в таких странах, как Грузия, Египет, или в западных балканских странах», - добавил он.

На вопрос журналиста, должен ли быть закрыт для нелегалов средиземноморский маршрут, Курц ответил утвердительно, а Шпан отметил необходимость заключения миграционного соглашения, подобного договоренностям с Турцией, со странами Северной Африки.

Средиземноморский маршрут является основным путем доставки нелегальных мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.