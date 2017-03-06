Глава МИД Австрии: Центры для беженцев могут быть построены в Грузии и на Балканах
6 марта 2017 - 19:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц предложил создать центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали вместе с УВКБ ООН. Политик считает, что они могли бы располагаться, в частности, в Грузии и на Балканах. Об этом Курц заявил в совместном интервью с членом германского Христианско-демократического союза Йенсом Шпаном.
«Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые бы работали совместно с УВКБ ООН. Не столь принципиально, где конкретно они будут (размещены – ред.). Важно, чтобы они предоставляли защиту и чтобы люди, которые пытаются попасть в Европу нелегально, могли быть направлены туда», - сказал министр, передает ТАСС.
«Подобные центры могут быть созданы в таких странах, как Грузия, Египет, или в западных балканских странах», - добавил он.
На вопрос журналиста, должен ли быть закрыт для нелегалов средиземноморский маршрут, Курц ответил утвердительно, а Шпан отметил необходимость заключения миграционного соглашения, подобного договоренностям с Турцией, со странами Северной Африки.
Средиземноморский маршрут является основным путем доставки нелегальных мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.
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