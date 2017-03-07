МО Арцаха: ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 50 раз
7 марта 2017 - 10:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 6 на 7 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).
В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 1100 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.
В ночь с 5 на 6 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 55 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 1000 выстрелов. В северо-восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм и подствольный гранатомет, выпустив 2 снаряда.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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