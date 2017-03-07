Впервые на чемпионате мира у Армении есть лыжник в числе 30 лучших

PanARMENIAN.Net - Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.

В финском Лахти завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«Нашей основной надеждой являлся Сергей Микаелян. Он полностью оправдал наши ожидания. Впервые на чемпионате мира у нас есть спортсмен в числе 30 лучших. В гонке скиатлон на 30 км (15 км классическим + 15 км свободным стилем) Сергей занял 29-е место. Это служит доказательством того, что у него наблюдается заметный рост. Микаелян из-за травмы пропустил почти целый сезон. Сейчас он восстанавливается, Бог даст, полностью вылечится и покажет еще более высокие результаты.

На этом чемпионате Сергей впервые вышел на старт лыжной гонки 50 км свободным стилем. Честь и слава ему. Примерно среди 70 участников он смог пересечь финишную черту 41-м. Надеемся, что Сергей снова сможет преодолевать такие дистанции», - отметил генеральный секретарь федерации, передает НОК РА. Говоря о выступлении других лыжников, Гагик Саргсян сказал, что они выполнили минимальную поставленную перед ними задачу:

«Катя Галстян и Тадевос Погосян преодолели квалификационный этап, но им еще есть над чем работать. Микаел Микаелян чувствовал себя нездоровым и не смог участвовать в первенстве. В общем, наши ожидания оправдались». Саргсян сообщил, что после своего выступления на чемпионате мира, Тадевос Погосян принял участие во Всемирных военных Играх, заняв 24-е место среди 50 участников.

Армянские лыжники вскоре примут участие в розыгрыше Кубка государств Центральной Европы. Затем Сергей Микаелян отправится в Ханты-Мансийск, где примет участие в открытом чемпионате России.