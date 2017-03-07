Страны ЕАЭС подписали распоряжение о соглашении по созданию ЗСТ с Ираном

PanARMENIAN.Net - Участники Евразийского межправсовета подписали распоряжение об организации работы по подготовке временного соглашения по созданию Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Заседание проходит в госрезиденции «Ала-Арча» в пригороде столицы Киргизии. В нем принимают участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Карен Карапетян, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Участники межправсовета также подписали распоряжение о состоянии взаимной торговли между государствами-участниками в 2015-2016 годах, распоряжение «О сферах экономики, обладающих интеграционным потенциалом в ЕАЭС и мерах, направленных на его использование», пишет РИА Новости.

Участники мероприятия подписали поручение по вопросу подготовки основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Подписано распоряжение о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств-участников по основным видам сельхозпродукции и продовольствия на 2016-2017 годы, распоряжение об организации в ЕАЭС производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства и о развитии экспорта на рынке третьих стран сельскохозяйственного оборудования, производимого в ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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