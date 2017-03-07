Путин помиловал осужденную за SMS о танках в Грузии жительницу Сочи

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную на семь лет лишения свободы за то, что в 2008 году она отправила знакомому текстовое сообщение о следующих в сторону Абхазии танках.

Путин подписал указ об освобождении Севастиди. Он вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования. Адвокат Севастиди Евгений Смирнов заявил, что, несмотря на помилование, будет добиваться полной отмены приговора и оправдания своей клиентки.

«Этот приговор сам по себе незаконный, и так это оставлять нельзя», - сказал он, пишет BBC.

В декабре 2016 года в ходе большой пресс-конференции Путин назвал приговор Севастиди «достаточно жестким», но при этом оговорился, что не знаком с деталями дела. Тогда же другой адвокат Севастиди Иван Павлов рассказал BBC, что ее защите отказали в восстановлении срока на подачу апелляции на приговор, пропущенный предыдущим адвокатом осужденной.

Оксана Севастиди была приговорена к семи годам колонии в марте 2016 года по обвинению в государственной измене. К тому времени она уже провела больше года в СИЗО, куда ее заключили на время следствия. Поводом для возбуждения дела стала переписка Севастиди со знакомым из Сухуми. В 2008 году он отправил ей на телефон сообщение с вопросом, не видела ли она в Сочи танков. Она ответила, что видела движущийся в сторону Абхазии состав с бронетехникой.

Российское следствие утверждало, что знакомый Севастиди работал на грузинскую разведку. На этом основании в ее отношении возбудили дело о государственной измене в форме шпионажа.