Ученые выяснили, что электронные сигареты вызывают повреждение легких
7 марта 2017 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Новые исследования ученых говорят о том, что популярные ныне электронные сигареты, несмотря на репутацию безвредных, вызывают повреждение легких.
Специалисты из университета Афин в Греции сообщили, что этот способ бросить курить усложняет дыхательный процесс.
Ученые исследовали влияние электронных сигарет на дыхание курильщиков и обнаружили, что сопротивление дыхательных путей вследствие курения выросло у участников эксперимента на 202-220%.
«Пока слишком рано утверждать, что различные несертифицированные никотиновые продукты, такие как e-сигареты, безопаснее обычных сигарет, хотя реклама утверждает именно это. Наше исследование - это лишь первый шаг в понимании того, насколько эти продукты на самом деле могут быть опасными», - заверила один из авторов исследования Кристина Грациоу, передает med2.ru.
Исследование греческих специалистов лишь подтверждает позицию Европейской респираторной ассоциации, где говорят, что электронные сигареты и другие никотиносодержащие продукты не являются безопасными.
«Мы не классифицируем электронные сигареты в качестве безопасной альтернативы курению. Мы рекомендуем в качестве действенных методов относительно прекращения курения варианты, основанные на клинических испытаниях», - отмечает президент ассоциации Клаус Раб.
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