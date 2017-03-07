Ученые выяснили, что электронные сигареты вызывают повреждение легких

PanARMENIAN.Net - Новые исследования ученых говорят о том, что популярные ныне электронные сигареты, несмотря на репутацию безвредных, вызывают повреждение легких.

Специалисты из университета Афин в Греции сообщили, что этот способ бросить курить усложняет дыхательный процесс.

Ученые исследовали влияние электронных сигарет на дыхание курильщиков и обнаружили, что сопротивление дыхательных путей вследствие курения выросло у участников эксперимента на 202-220%.

«Пока слишком рано утверждать, что различные несертифицированные никотиновые продукты, такие как e-сигареты, безопаснее обычных сигарет, хотя реклама утверждает именно это. Наше исследование - это лишь первый шаг в понимании того, насколько эти продукты на самом деле могут быть опасными», - заверила один из авторов исследования Кристина Грациоу, передает med2.ru.

Исследование греческих специалистов лишь подтверждает позицию Европейской респираторной ассоциации, где говорят, что электронные сигареты и другие никотиносодержащие продукты не являются безопасными.

«Мы не классифицируем электронные сигареты в качестве безопасной альтернативы курению. Мы рекомендуем в качестве действенных методов относительно прекращения курения варианты, основанные на клинических испытаниях», - отмечает президент ассоциации Клаус Раб.