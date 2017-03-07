Власти США подтвердили намерение ввести практику разделения мексиканских нелегалок с детьми
7 марта 2017 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр внутренней безопасности США Джон Келли подтвердил намерение американских властей ввести практику разделения матерей с детьми, нелегально въезжающих с территории Мексики.
«Да, я рассматриваю такой вариант», — заявил Келли в интервью CNN, пишет Lenta.ru.
По его словам, у американских социальных служб есть хороший опыт размещения несовершеннолетних в приемных семьях. Он также не исключил вариант передачи детей родственникам, которые находятся на территории США законно.
Речь идет о присмотре за детьми в период, пока суд рассматривает дело о депортации матери.
5 марта сообщалось, что на базе 50 мексиканских консульств в США открылись центры юридической помощи соотечественникам. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил, что таким образом правительство страны надеется предотвратить нарушения прав граждан страны, проживающих в США.
Центры юридической помощи будут оказывать бесплатную поддержку мексиканцам, которым грозит депортация из США.
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