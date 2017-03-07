Хачатуров и Патрушев в Ереване провели армяно-российские экспертные консультации по безопасности

PanARMENIAN.Net - В Ереване 7 марта прошли армяно-российские экспертные консультации по вопросам безопасности.

Консультации провели секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и секретарь Совета национальной безопасности Республики Армения Юрий Хачатуров. Об этом сообщается на сайте Совета безопасности РФ.

Отмечается, что обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения национальной и региональной безопасности, а также дальнейшего взаимодействия правоохранительных органов, спецслужб и аппаратов советов безопасности России и Армении.

Уточнены позиции государств по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Армяно-российские консультации по вопросам безопасности проводятся на регулярной основе в рамках действующего Соглашения о взаимодействии аппаратов советов безопасности двух стран.