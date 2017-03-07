Продажи Samsung Galaxy Note 8 могут стартовать 28 апреля

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung, судя по всему, отложила начало продаж своего флагманского смартфона Samsung Galaxy S8, который, кстати, еще не был представлен официально, на неделю. Согласно новым планам корейского производителя, продажи стартуют 28 апреля, а не 21 апреля, как ожидалось ранее. Об этом рассказал известный своей осведомленностью Эван Бласс через ресурс VentureBeat со ссылкой на источник, ознакомленный с пересмотренными планами компании.

По словам Бласса, задержка может быть связана с низким процентом выработки при производстве 10-нанометровых чипсетов Snapdragon 835 и Exynos 8895 как у Qualcomm, так и у Samsung, пишет Ferra.ru.

У смартфона появится голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона. Смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит кодовое наименование Great («Великолепный»).

Кроме того, SamMobile сообщает, что появилась информация о модельном номере устройства — для международного варианта это будет SM-N950F. В зависимости от поставщика и рынка распространения буква в конце может меняться.

Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 предположительно составит 799 евро за 5.8-дюймовую версию и 899 евро за 6.2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функции 3D Touch у iPhone 6s и 7. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, перемещена c лицевой панели на заднюю и расположена теперь рядом с камерой.

Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Смартфон сможет распознавать текст на фотографиях, а кроме того инсайдер сообщает о новой функции «визуального поиска», не приводя подробности.