Ученые создали генетически модифицированных паразитических ос

PanARMENIAN.Net - Ученые Калифорнийского университета с помощью системы CRISPR/Cas9 создали генетически модифицированных паразитических ос Nasonia vitripennis. Им изменили ДНК, отвечающую за пигментацию глаз.

CRISPR/Cas9 — комплекс молекул у бактерий, который способен разрезать попадающую в клетку чужеродную ДНК в определенном месте, дезактивируя ее. Ученые используют модифицированный аналог комплекса для редактирования геномов. Cas9 действует как ножницы, а sgРНК, соединяясь с нуклеиновой кислотой по принципу комплементарности, указывает белку участок, в который необходимо внести разрыв, передает Lenta.ru.

Ученые создали CRISPR-кассету, которая кодировала молекулярные «ножницы», разрезая ДНК в гене cinnabar. Мутация в последнем нарушает функцию фермента, отвечающего за выработку коричневого пигмента глаз. Кассета была введена в клетки зародыша осы на стадии дробления оплодотворенной яйцеклетки. sgРНК при этом связалась с экзонами (кодирующими белок участками гена).

Скрещивая генетически модифицированных насекомых, исследователи показали, что искусственная мутация сохраняется у их потомства.