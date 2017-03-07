Ученые создали генетически модифицированных паразитических ос
7 марта 2017 - 16:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые Калифорнийского университета с помощью системы CRISPR/Cas9 создали генетически модифицированных паразитических ос Nasonia vitripennis. Им изменили ДНК, отвечающую за пигментацию глаз.
CRISPR/Cas9 — комплекс молекул у бактерий, который способен разрезать попадающую в клетку чужеродную ДНК в определенном месте, дезактивируя ее. Ученые используют модифицированный аналог комплекса для редактирования геномов. Cas9 действует как ножницы, а sgРНК, соединяясь с нуклеиновой кислотой по принципу комплементарности, указывает белку участок, в который необходимо внести разрыв, передает Lenta.ru.
Ученые создали CRISPR-кассету, которая кодировала молекулярные «ножницы», разрезая ДНК в гене cinnabar. Мутация в последнем нарушает функцию фермента, отвечающего за выработку коричневого пигмента глаз. Кассета была введена в клетки зародыша осы на стадии дробления оплодотворенной яйцеклетки. sgРНК при этом связалась с экзонами (кодирующими белок участками гена).
Скрещивая генетически модифицированных насекомых, исследователи показали, что искусственная мутация сохраняется у их потомства.
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