Сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершат визит в Азербайджан 11 марта
7 марта 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 11 марта совершат визит в Азербайджан. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, пишет АПА.
По его словам, сопредседатели в Баку обсудят урегулирование нагорно-карабахского конфликта.
После состоявшейся 17 февраля встречи с главами МИД Армении и Азербайджана в Мюнхене сопредседатели МГ ОБСЕ заявили о планах посетить регион в марте.
Во время прошлого визита в регион сопредседатели МГ ОБСЕ 23-25 октября 2016 года встретились с президентами и главами МИД Армении и Азербайджана, с министром обороны Армении и президентом НКР Бако Саакяном. В ходе встреч были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и последних тенденций.
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