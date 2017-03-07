В Ереване появится этнический квартал «Ной»

PanARMENIAN.Net - В Ереване построят этнический квартал «Ной». В Государственном комитете по градостроительству при правительстве Армении состоялось совещание по поводу разработки проектов застройки территории предусмотренного инвестиционной квартала «Ной» в Ереване, которое провел председатель комитета Нарек Саркиян.

В совещании приняли участие декан факультета архитектуры Национального университета архитектуры и строительства Армении Саркис Товмасян, заведующий кафедрой, профессор Карен Рашидянц, профессор кафедры градостроительства Ашот Канаян и представитель Государственного комитета по градостроительству при правительстве РА Артавазд Тарханян.

Согласно разработанной Государственным комитетом по градостроительству программе на территории, прилежащей к Садам Далмы планируется построить этнический квартал с характерными исторически сложившимися архитектурными особенностями различных городских и сельских регионов Армении с наличием жилых домов, гостиниц, а также выставочных павильонов, в которых будут представлены живописные работы, национальные ремесла (ковроделие, гончарное, кузнечное мастерство, изготовление сувениров и пр).

Эскизы проекта были разработаны специалистами Национального университета архитектуры и строительства Армении с участием студентов. Работа по разработке проектных документов этнического квартала также будет производиться силами университета. Реализация инвестиционной программы будет способствовать дальнейшему развитию культурного туризма в регионе.