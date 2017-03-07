Volkswagen представил прототип своего первого полностью беспилотного автомобиля (видео)
7 марта 2017 - 17:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Концерн Volkswagen показал прототип своего полностью самоуправляемого автомобиля.
Машина получила название Sedric (self-driving car), ее представили на Женевском автосалоне. Это первый такой автомобиль, разработанный VW. Машина полностью автономна, ей не требуется человек, который управлял бы ею, пишет Republic со ссылкой на Mashable.
Издание отмечает, что представленное авто похоже на покемона Бульбазавра (Bulbasaur) «своими широко расставленными глазами».
Sedric – пока только концепция, VW не назвал даже примерных сроков, когда будет запущено производство автомобиля и когда он выйдет на улицы.
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