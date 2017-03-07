Названа причина смерти Джорджа Майкла: Расследование будет закрыто

PanARMENIAN.Net - Смерть британского поп-певца Джорджа Майкла наступила по естественным причинам в результате нарушения работы сердца. Об этом сообщил 7 марта следователь графства Оксфордшир в Великобритании Даррен Солтер, занимавшийся выяснением причин внезапной смерти музыканта.

В заявлении следователя говорится, что смерть наступила в результате кардиомиопатии с предшествовавшим миокардитом и стеатозом печени. На этом расследование будет закрыто, пишет Deutsche Welle.

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года в своем частном доме в графстве Оксфордшир в возрасте 53 лет. Он родился 25 июля 1963 года в Лондоне, его настоящее имя - Йоргос Кириакос Панайоту. Майкл прославился как вокалист поп-дуэта Wham!, а после распада группы в конце 1980-х начал сольную карьеру. В общей сложности было продано около 100 миллионов его записей. Джордж Майкл дважды получал премию «Грэмми» в категории «Альбом года».