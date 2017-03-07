Студия Disney назвала дату выхода пятого «Индианы Джонса»
7 марта 2017 - 19:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Студия Disney назвала дату выхода продолжения франшизы про исследователя Индиану Джонса. Премьера пятого фильма намечена на 19 июля 2019 года.
Роль Индианы Джонса вновь исполнит американский актер Харрисон Форд. Режиссером выступит Стивен Спилберг, создатель всех предыдущих фильмов франшизы.
«Индиана Джонс - один из величайших героев в истории кино, и мы ждем не дождемся, когда сможем вернуть его на экраны», - заявил председатель Walt Disney Studios Алан Хорн, пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.
По информации издания, Спилберг привлечет к работе над пятой частью «Индианы Джонса» режиссера Джорджа Лукаса, который придумал главного персонажа приключенческой саги.
В четвертом, предыдущем фильме франшизы — «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) — герой встречается со своей первой любовью, которую играет актриса Карен Аллен, и со своим взрослым сыном (Шайя ЛаБаф).
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