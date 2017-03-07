В сети появились тизеры «Игры престолов» (видео)
7 марта 2017 - 19:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появились короткие клипы со сценами со съемочной площадки сериала «Игра престолов».
В одном ролике демонстрируется меч персонажа сериала — девы-воительницы Бриенны Тарт. Во втором видео показано, как актрисе Лине Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер, накладывают на лицо грим, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Independent.
Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Предпоследний, седьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2017 году, точная дата до сих пор не названа.
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