Аналитик: Sony анонсирует PlayStation 5 во второй половине 2018 года

PanARMENIAN.Net - Аналитик компании Macquarie Research Дамиан Тонг заявил, что компания Sony анонсирует новую консоль PlayStation 5 во второй половине 2018 года. Также он рассказал о предполагаемых характеристиках приставки.

Специалист уверен, что приставка получит железо производительностью более 10 терафлопс. Это является довольно амбициозным заявлением, так как на данный момент самая мощная приставка компании, PS4 Pro, имеет мощность 4.2 терафлопса, а еще не вышедшая Xbox Scorpio — шесть терафлопс, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Barron’s.

Специалисты предполагают, что система PS5 будет анонсирована во второй половине 2018 года, а поступит в продажу в 2019-м году.

При этом консоль от Microsoft, которая имеет кодовое название Project Scorpio, будет представлена уже 12 июня в рамках выставки Е3. Ее производительность более чем в четыре раза выше, чем у стандартной версии Xbox One, а в основе лежит новое поколение графики AMD Vega, частота вычислительных блоков которой выше, чем у PS4 Pro. Ожидается, что продажи новинки начнутся осенью 2017 года.

PlayStation была официально анонсирована на конференции PlayStation Meeting 2013 в феврале 2013 года. Продажи начались в ноябре 2013 года. Осенью 2016 года Sony выпустила две новые версии приставки: PlayStation 4 Slim с уменьшенными габаритами и PlayStation 4 Pro, рассчитанную на вывод изображения и потокового видео в разрешении 4K.