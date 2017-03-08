Азербайджан нарушил перемирие на линии соприкосновения с армией НКР 40 раз за сутки
8 марта 2017 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - 7 марта и в ночь на 8 марта Азербайджан продолжил нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения с вооруженными силами Нагорно-Карабахской Республики.
По сообщению пресс-службы Армии обороны НКР, Азержайджан произвел более 500 выстрелов из стрелкового оружия разного калибра, в том числе – крупнокалиберных снайперских винтовок. Зафиксировано около 40 нарушений режима прекращения огня.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, прибегая к контрмерам в случае крайней необходимости.
В ночь с 6 на 7 марта Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 1100 выстрелов.
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Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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