Заруи Постанджян заявила о создании новой оппозиционной политической платформы
8 марта 2017 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Оппозиционный депутат армянского парлямента, бывший член фракции «Наследие» Заруи Постанджян создает новую собственную оппоаиционную политическую платформу.
Как заявила сама Постанджян на пресс-конференции 8 марта, платформа создается с целью «объединения всего армянства и реализации его политических прав».
Депутат отметила, что первый съезд нового объединения состоится 15 марта. Программа и название новой платформы станут известны в ходе съезда. В планах нового объединения, в частности, предоставление права голоса армянской диаспоры.
Постанджян выступила против сотрудничества «Наследия» с политическими силами экс-главы МИД Армении Вардана Осканяна и экс-министра обороны Сейрана Оганяна, которые идут на выборы блоком «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО). Депутат покинула парламентскую фракцию «Наследия» в ходе последней недели работы парламента текущего созыва.
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