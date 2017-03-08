Уорлик: Карабахский конфликт не решается из-за недостаточной политической воли обеих сторон
8 марта 2017 - 18:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Статус-кво в зоне карабахского конфликта не является стабильным, что повышает риск возобновения войны. Об этом заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик «Голосу Америки».
«Наступление мира изменит в регионе все. Армении мир принесет экономический рост – открыв огромные перспективы развития», - отметил он.
Бывший дипломат, являющийся ныне вашингтонским представителем российской компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», заявил, что главной проблемой на пути урегулирования является отсутствие политической воли у сторон. «Оба президента должны проявить готовность двигаться вперед. Оба – не один или другой, но оба должны решить, что пришло время для мира. А мир приносит новые риски», - заявил он.
Экс-дипломат подчеркнул, что «необходимо обсудить статус Нагорного Карабаха, однако также необходимо говорить о возврате территорий Азербайджану».
Мадридские принципы, на основе которых ведутся переговоры по урегулированию карабахского конфликта, предполагают ввод миротворцев, сдачу Азербайджану территорий вне границ бывшей НКАО и референдум по статусу региона.
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Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
Затулин напоминает, что Лапшину, «вся вина которого состоит в не санкционированном Азербайджаном посещении Нагорного Карабаха, грозит до восьми лет тюрьмы».
Гуманитарная помощь, отправленная 14 февраля в Сирию из Армении доставлена в Латакию. Одной из первых помощь получила школа при древней церкви, в которой учатся 400 детей из армянских семей.
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