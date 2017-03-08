Уорлик: Карабахский конфликт не решается из-за недостаточной политической воли обеих сторон

PanARMENIAN.Net - Статус-кво в зоне карабахского конфликта не является стабильным, что повышает риск возобновения войны. Об этом заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик «Голосу Америки».

«Наступление мира изменит в регионе все. Армении мир принесет экономический рост – открыв огромные перспективы развития», - отметил он.

Бывший дипломат, являющийся ныне вашингтонским представителем российской компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», заявил, что главной проблемой на пути урегулирования является отсутствие политической воли у сторон. «Оба президента должны проявить готовность двигаться вперед. Оба – не один или другой, но оба должны решить, что пришло время для мира. А мир приносит новые риски», - заявил он.

Экс-дипломат подчеркнул, что «необходимо обсудить статус Нагорного Карабаха, однако также необходимо говорить о возврате территорий Азербайджану».

Мадридские принципы, на основе которых ведутся переговоры по урегулированию карабахского конфликта, предполагают ввод миротворцев, сдачу Азербайджану территорий вне границ бывшей НКАО и референдум по статусу региона.