Маргарита Симоньян вошла в список самых успешных женщин России
9 марта 2017 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный редактор телеканала RT и и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян вошла в топ-25 самых успешных российских деловых женщин 2016 года. Ежегодный рейтинг к Международному женскому дню составил Институт политики и бизнеса РФ.
Симонян занимает 10 место в рейтинге.
Маргарита Симоновна Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Главный редактор телеканала Russia Today с 2005 года. До этого - специальный корреспондент программы «Вести» (2002-2005), собственный корреспондент ВГТРК в Ростове-на-Дону (2001-2002), ведущий редактор информационных программ ТРК «Краснодар» (2000-2001). Член совета директоров Первого канала, член Академии Российского телевидения. Автор романа «В Москву!» (2010).
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