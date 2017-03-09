Маргарита Симоньян вошла в список самых успешных женщин России

PanARMENIAN.Net - Главный редактор телеканала RT и и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян вошла в топ-25 самых успешных российских деловых женщин 2016 года. Ежегодный рейтинг к Международному женскому дню составил Институт политики и бизнеса РФ.

Симонян занимает 10 место в рейтинге.

Маргарита Симоновна Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. Главный редактор телеканала Russia Today с 2005 года. До этого - специальный корреспондент программы «Вести» (2002-2005), собственный корреспондент ВГТРК в Ростове-на-Дону (2001-2002), ведущий редактор информационных программ ТРК «Краснодар» (2000-2001). Член совета директоров Первого канала, член Академии Российского телевидения. Автор романа «В Москву!» (2010).