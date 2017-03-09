// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

10 армянских спортсменов отправились на международный турнир по вольной борьбе в Стамбуле

10 армянских спортсменов отправились на международный турнир по вольной борьбе в Стамбуле
9 марта 2017 - 13:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Сразу после завершения учебно-тренировочного сбора в Цахкадзоре сборная Армении по вольной борьбе отправилась в Турцию, где с 9 по 14 марта выступит на традиционном представительном международном турнире в Стамбуле.

Главный тренер сборной Армен Мкртчян, для которого это первый международный турнир на тренерском посту, укомплектовал команду сильнейшим составом, сообщает пресс-служба НОК РА.

В Турцию отправились Гарик Барсегян (57 кг), Володя Франгулян (61 кг), Нарек Сирунян (65 кг), Вальтер Маркарян (70 кг), Григор Григорян и Варужан Коджоян (оба – 74 кг), Ваге Тамразян (86 кг), Георгий Кетоев и Шамир Атян (оба – 97 кг), Андраник Галстян (125 кг).

В январе 2017 года серебряный призер Олимпийских игр Армен Мкртчян назначен главным тренером национальной сборной Армении по вольной борьбе.

 Самое значимое
Впервые на чемпионате мира у Армении есть лыжник в числе 30 лучшихВпервые на чемпионате мира у Армении есть лыжник в числе 30 лучших
Впервые на чемпионате мира у Армении есть спортсмен в числе 30 лучших. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, обобщая итоги выступления армянских спортсменов.
Армянские борцы греко-римского стиля завоевали одно серебро и две бронзы в КиевеАрмянские борцы греко-римского стиля завоевали одно серебро и две бронзы в Киеве
4 марта на ковер вышли 4 армянских борца греко-римского стиля, из которых еще трое поднялись на пьедестал почета
13 стрелков из Армении примут участие в первенстве Европы: Есть шансы попасть в финал13 стрелков из Армении примут участие в первенстве Европы: Есть шансы попасть в финал
Говоря о ведущем стрелке Граче Бабаяне, главный тренер сборной отметил, что он хорошо проявляет себя на тренировках
Эдгар Манучарян вернулся в екатеринбургский «Урал»Эдгар Манучарян вернулся в екатеринбургский «Урал»
Нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян подписал контракт с екатеринбургским «Уралом».
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
«Манчестер Юнайтед» призвал отпраздновать день рождения Мхитаряна победой над «Сток Сити»
Гол Мхитаряна могут признать лучшим в январе месяце
Ибрагимович: Мхитарян у меня научился «удару скорпиона»
Серена Уильямс победила сестру в финале Australian Open
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
В Бельгии по подозрению в пособничестве террористам арестована 24-летняя женщина При обыске в ее квартире не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни оружия. Тем не менее, она была взята под стражу
Стивен Спилберг и Джей-Джей Абрамс снимут фильм о сирийской беженке олливудские режиссеры Стивен Спилберг и Джей-Джей Абрамс объединились для работы в качестве продюсеров над экранизацией книги «Надежда сильнее, чем море».
Комитет Европарламента проголосовал за отмену визового режима с Украиной В поддержку безвизового режима проголосовали 39 членов комитета, против — четыре, один воздержался.
Лукашенко пригрозил Медведеву «расплатой» в случае повышения цены на газ для Белоруссии В начале совещания президент потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза