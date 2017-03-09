10 армянских спортсменов отправились на международный турнир по вольной борьбе в Стамбуле

PanARMENIAN.Net - Сразу после завершения учебно-тренировочного сбора в Цахкадзоре сборная Армении по вольной борьбе отправилась в Турцию, где с 9 по 14 марта выступит на традиционном представительном международном турнире в Стамбуле.

Главный тренер сборной Армен Мкртчян, для которого это первый международный турнир на тренерском посту, укомплектовал команду сильнейшим составом, сообщает пресс-служба НОК РА.

В Турцию отправились Гарик Барсегян (57 кг), Володя Франгулян (61 кг), Нарек Сирунян (65 кг), Вальтер Маркарян (70 кг), Григор Григорян и Варужан Коджоян (оба – 74 кг), Ваге Тамразян (86 кг), Георгий Кетоев и Шамир Атян (оба – 97 кг), Андраник Галстян (125 кг).

В январе 2017 года серебряный призер Олимпийских игр Армен Мкртчян назначен главным тренером национальной сборной Армении по вольной борьбе.