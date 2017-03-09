Мальтийская скала из «Игры престолов» обрушилась
9 марта 2017 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Знаменитое «Лазурное окно» - известковая скала в форме арки высотой 28 метров - на западе мальтийского острова Гоцо обрушилась после сильных штормов. Скала входила в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Премьер министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что это «душераздирающая» новость.
Исследования, проведенные в 2013 году, показали, что хотя Лазурное окно неизбежно подвергалось эрозии, ему до сих пор не угрожала опасность немедленного разрушения. Однако, как написал у себя в «Твиттере» премьер Мускат, в последние годы поступали отчеты о том, что всемирно известная достопримечательность все-таки сильно пострадала от эрозии, пишет BBC.
«Этот печальный день настал», - добавил он.
Популярную среди туристов арку, расположенную у берега острова Гоцо, можно было увидеть в первом эпизоде сериала «Игра престолов» и в нескольких художественных фильмах.
Местные власти недавно установили знаки, запрещающие приближаться к скале, однако люди эти предупреждения игнорировали. Министр туризма Эдвард Заммит Льюис признал, что «Лазурное окно» играло существенную роль в привлечении туристов, однако выразил уверенность, что туристический бизнес на острове сможет пережить этот удар.
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