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Посол США в Азербайджане: Карабахский вопрос должен быть решен путем переговоров

Посол США в Азербайджане: Карабахский вопрос должен быть решен путем переговоров
9 марта 2017 - 15:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Проблема Нагорного Карабаха слишком затянулась. Военное урегулирование конфликта невозможно. Об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Проблема Нагорного Карабаха слишком затянулась. Военное урегулирование конфликта невозможно. Проблема должна быть решена путем переговоров», - заявил Секута и напомнил, что на днях сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершат визит в Азербайджан.

«Мы сделаем все, что в наших силах, для ведения работы в направлении урегулирования конфликта», — отметил посол, передает АПА.

Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 11 марта совершат визит в Азербайджан. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

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Haqqin.az. Посол США в Азербайджане: «Проблема Нагорного Карабаха слишком затянулась»
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