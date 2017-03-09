Посол США в Азербайджане: Карабахский вопрос должен быть решен путем переговоров
9 марта 2017 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Проблема Нагорного Карабаха слишком затянулась. Военное урегулирование конфликта невозможно. Об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.
«Проблема Нагорного Карабаха слишком затянулась. Военное урегулирование конфликта невозможно. Проблема должна быть решена путем переговоров», - заявил Секута и напомнил, что на днях сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершат визит в Азербайджан.
«Мы сделаем все, что в наших силах, для ведения работы в направлении урегулирования конфликта», — отметил посол, передает АПА.
Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 11 марта совершат визит в Азербайджан. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
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