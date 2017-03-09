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США перебросили морпехов в Сирию для поддержки наступления на Ракку

США перебросили морпехов в Сирию для поддержки наступления на Ракку
9 марта 2017 - 14:27 AMT

PanARMENIAN.Net - США перебросили в Сирию несколько сотен морских пехотинцев при поддержке тяжелой артиллерии в рамках подготовки полномасштабной операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство», которую ИГ называет своей столицей. Об этом сообщил источник в американской администрации, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

По данным источника агентства, гаубицы артиллерийской батареи ВС США размещены в одном из форпостов коалиции на севере Сирии.

Кроме того, Вашингтон направит еще до тысячи военнослужащих для резерва в Кувейте, откуда они, при необходимости, будут перебрасываться для последующих операций против боевиков ИГ.

Операция по освобождению Ракки началась в мае 2016 года при поддержке авиации западной коалиции. Вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований «Силы демократической Сирии» (SDF) с февраля 2017 года проводит «третью фазу» операции по освобождению города.

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Deutsche Welle: США перебросили морпехов в Сирию
AFP. US Marines deploy artillery battery to Syria
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