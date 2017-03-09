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Сборная Армения опустилась на 85 место в рейтинге ФИФА

Сборная Армения опустилась на 85 место в рейтинге ФИФА
9 марта 2017 - 15:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальная сборная Армении по футболу опустилась на три позиции в обнародованном 9 марта рейтинге ФИФА, заняв 85 место.

Соперники армянской команды по отборочному этапу чемпионата мира 2018 года расположились следующим образом: Польша на 12 месте, Румыния на 39, Дания на 48, Черногория на 64 и Казахстан на 94 месте.

В первую десятку рейтинга ФИФА вошли сборные Аргентины, Бразилии, Германии, Чили, Бельгии, Франции, Колумбии, Португалии, Уругвая, Испании.

Сборная Армении 26 марта в 20:00 (по ереванскому времени) на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна сыграет против сборной Казахстана.

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