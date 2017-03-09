Премьер-министр Армении: Страна ждет устойчивого роста ВВП с 2018 года

PanARMENIAN.Net - Армения готова к непопулярным шагам, в том числе к болезненным реформам, сокращению неэффективных расходов и борьбе с коррупцией, для достижения устойчивого экономического роста, начиная с 2018 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян в интервью Reuters.

Рост экономики Армении в 2016 году замедлился до 0.2 процента в годовом выражении с 3 процентов в 2015 году, не дотянув до целевого уровня правительства в 2.2 процента.

«В Армении будут регулярные реформы, в том числе структурные, даже если эти реформы будут непопулярны», - сказал Карапетян.

«Я думаю, что нам удастся выдержать и обеспечить 3.2% роста экономики в этом году»,- отметил он.

По словам Карапетяна, сокращение части административных расходов и снижение дефицита бюджета до 2.7 процента ВВП в 2017 году с 5.9 процента, ожидаемых за 2016 год, необходимы, хоть и могут отрицательно сказаться на росте экономики.

«Это, конечно, может иметь отрицательное влияние на экономический рост, и мы хотим компенсировать это за счет инвестиций, привлеченных из частного сектора», - сказал премьер.

По его словам, правительство будет бороться с коррупцией и барьерами для частного бизнеса: «Мы снимаем все барьеры, которые мешают бизнесу развиваться».

В 2016 году Армения заняла 113 место из 176 в индексе восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International.

Карапетян сказал, что недавно созданный Центр стратегических инициатив будет постоянно анализировать экономическое положение Армении и разрабатывать краткосрочные и долгосрочные проекты с участием представителей частного сектора.

«Для нас важно, насколько мы сможем стабилизировать базовую ситуацию в экономике, чтобы после этого с начала 2018 года мы имели бы устойчивый и регулярный экономический рост», - отметил он.

Карапетян добавил, что в 2017 году «реально» привлечь инвестиции на сумму $850 млн, в основном из частного сектора.

В первой половине 2016 года Армения привлекла $513 миллионов прямых иностранных инвестиций по сравнению с $323 миллионами за аналогичный период 2015 года.