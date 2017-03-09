СМИ: В 2018 году в Шотландии возможен референдум о независимости

PanARMENIAN.Net - Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала возможным проведение второго референдума о независимости Шотландии с учетом развития политической ситуации в Соединенном Королевстве. Отвечая на вопрос журналиста вещательной корпорации BBC о возможности такого плебисцита в 2018 году, Стержден отметила: «Когда план сделки королевства по выходу из ЕС приобретает все более ясные очертания, считаю это время вполне разумным для подобного выбора».

По итогам первого референдума в сентябре 2014 года 55% населения Шотландии выступили против независимости от Великобритании. Его инициатором выступила Шотландская национальная партия (ШНП), лидером которой является Стерджен.

«Я ничего не исключаю и буду продолжать усилия по продвижению этих идей (о независимости – ред.) вперед в таком темпе, который считаю верным для страны», - сказал первый министр, передает ТАСС.

Ранее Стерджен выступила против сценария так называемого жесткого выхода Великобритании из ЕС, который предусматривает уход страны с единого европейского рынка. По ее словам, одним из условий Эдинбурга при осуществлении Brexit является сохранение доступа Соединенного Королевства к рынку ЕС на текущих условиях.

На референдуме о дальнейшем участии Соединенного Королевства в Евросоюзе в июне 2016 года 62% населения Шотландии выступили против выхода из сообщества, и правительство этого северного региона неоднократно отмечало, что доступ к единому рынку ЕС является жизненно важным для его интересов.