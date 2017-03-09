В Армении создадут фонд сельскохозяйственного развития

PanARMENIAN.Net - Фонд сельскохозяйственного развития будет создан в Армении на базе офиса по реализации сельскохозяйственных программ. Такое решение было принятоь 9 марта в ходе заседания правительства.

По словам министра сельского хозяйства Армении Игнатия Аракеляна, работа Фонда позволит координировать все программы, которые осуществляются в сельскохозяйственной сфере из различных источников финансирования.

«Это позволит повысить качество и спектр предоставляемых в сельскохозяйственной сфере услуг, скоординировать деятельность донорских программ в сфере, развивать продуктивное сельское хозяйство и обеспечить оптимальное распределение ресурсов», - сказал Аракелян.

По его словам, основной целью данного решения является содействие стабильному и конкурентоспособному развитию сельского хозяйства.

Как пояснил в связи с данным решением премьер-министр Армении Карен Карапетян, основной задачей является не только стабильное и конкурентоспособное, но и современное развитие отрасли.

«Это важно, мы должны принципиально изменить применяемые в данной сфере в Армении технологии», - сказал Карапетян, передает АРКА.

Согласно данным Нацстатслужбы, объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году снизился на 5.2%, составив 907.5 млрд. драмов. ($1 – 486.46 драма)