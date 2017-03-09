В Армении создадут фонд сельскохозяйственного развития
9 марта 2017 - 18:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Фонд сельскохозяйственного развития будет создан в Армении на базе офиса по реализации сельскохозяйственных программ. Такое решение было принятоь 9 марта в ходе заседания правительства.
По словам министра сельского хозяйства Армении Игнатия Аракеляна, работа Фонда позволит координировать все программы, которые осуществляются в сельскохозяйственной сфере из различных источников финансирования.
«Это позволит повысить качество и спектр предоставляемых в сельскохозяйственной сфере услуг, скоординировать деятельность донорских программ в сфере, развивать продуктивное сельское хозяйство и обеспечить оптимальное распределение ресурсов», - сказал Аракелян.
По его словам, основной целью данного решения является содействие стабильному и конкурентоспособному развитию сельского хозяйства.
Как пояснил в связи с данным решением премьер-министр Армении Карен Карапетян, основной задачей является не только стабильное и конкурентоспособное, но и современное развитие отрасли.
«Это важно, мы должны принципиально изменить применяемые в данной сфере в Армении технологии», - сказал Карапетян, передает АРКА.
Согласно данным Нацстатслужбы, объем валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году снизился на 5.2%, составив 907.5 млрд. драмов. ($1 – 486.46 драма)
Самое значимое
Как сообщает Генпрокуратура Армении, генпрокурор Артур Давтян 6 марта встретился с депутатами Эдмоном Марукяном, Николом Пашиняном, Егине Бишарян, Микаелом Манукяном, Левоном Зурабяном и Арамом Манукяном
Мы не поверим в освобождение Артура Саркисяна пока не увидим этого собственными глазами. Об этом PanARMENIAN.Net заявил инициатор сидячей демонстрации в защиту Принёсшего Хлеб вооружённой группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер – ред.) Шаген Арутюнян.
Принесший хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер – ред.) Артур Саркисян будет освобожден из-под стражи.
Адвокат доставившего хлеб вооруженной группе «Неистовые из Сасуна» (Сасна црер) Артура Саркисяна сообщил об ухудшении здоровья своего подзащитного.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Бельгии по подозрению в пособничестве террористам арестована 24-летняя женщина При обыске в ее квартире не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни оружия. Тем не менее, она была взята под стражу
Стивен Спилберг и Джей-Джей Абрамс снимут фильм о сирийской беженке олливудские режиссеры Стивен Спилберг и Джей-Джей Абрамс объединились для работы в качестве продюсеров над экранизацией книги «Надежда сильнее, чем море».
Комитет Европарламента проголосовал за отмену визового режима с Украиной В поддержку безвизового режима проголосовали 39 членов комитета, против — четыре, один воздержался.
Лукашенко пригрозил Медведеву «расплатой» в случае повышения цены на газ для Белоруссии В начале совещания президент потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза