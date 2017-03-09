Лукашенко пригрозил Медведеву «расплатой» в случае повышения цены на газ для Белоруссии

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае повышения цены на российский газ для Белоруссии премьеру РФ Дмитрию Медведеву «кое за что тоже придется заплатить». Об этом Лукашенко заявил 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития Белоруссии.

В начале совещания президент потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза.

На заседании Евразийского Межправсовета в Бишкеке Медведев призвал участников ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ: если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам— порядка $200 за тысячу кубометров. «Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже», — сказал Медведев.Как подчеркнул российский премьер, об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят интеграцию. «Здесь никто никого насильно не держит», — сказал Медведев.

«Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем - в России прежде всего, и в Беларуси, - что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок»,- сказал Лукашенко.

«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией - это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений»,- подчеркнул президент.

При этом он четко обозначил, чего именно хочет Белоруссия в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений.

«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз - единое государство мы замахнулись построить, - то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», - сказал Лукашенко.

«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», - добавил президент Белоруссии.

В настоящее время Россия и Белоруссия жестко спорят на тему газовых цен. Конфликт начался еще в начале 2016 года, когда белорусская сторона в одностороннем порядке пересмотрела цены на российский газ и стала платить $73 за 1 тыс кубометров вместо $132, как прописано в контракте. Причем аргументирует это Минск именно тем, что в рамках ЕАЭС Белоруссия должна получать газ по внутрироссийской цене. Белоруссия неоднократно обещала выплатить задолженность — при условии пересмотра цены, но ни того ни другого сделано не было.