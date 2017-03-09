Стивен Спилберг и Джей-Джей Абрамс снимут фильм о сирийской беженке
9 марта 2017 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудские режиссеры Стивен Спилберг и Джей-Джей Абрамс объединились для работы в качестве продюсеров над экранизацией книги «Надежда сильнее, чем море» (A Hope More Powerful Than the Sea).
Роман Мелиссы Флеминг, руководителя агентства по делам беженцев ООН, рассказывает реальную историю сирийской беженки Доа Аль Замель (Doaa Al Zamel), которая покинула свою страну из-за гражданской войны и отправилась в смертельно опасное путешествие через Средиземное море в поисках убежища.
Кинокомпания Paramount Pictures и продюсерская компания Спилберга подтвердили получение прав на книгу, передает Lenta.ru.
Стивен Спилберг считается одним из самых успешных кинорежиссеров в истории. Он трижды получал премию «Оскар». Такие его фильмы, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Спасти рядового Райана», тетралогия про Индиану Джонса и трилогия «Парк юрского периода», стали классикой.
Джей-Джей Абрамс познакомился со Спилбергом в юности, когда тот нанял его для проявки старого домашнего видео. Позже Спилберг спродюсировал его фильм «Супер 8» и помог ему получить режиссерское кресло седьмого эпизода «Звездных войн».
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