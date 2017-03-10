Гол Мхитаярна в ворота «Лестера» признан болельщиками лучшим в феврале

PanARMENIAN.Net - Гол полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в ворота «Лестера» признан болельщиками клуба лучшим в феврале. Об этом сообщается на официальной странице «МЮ» в социальной сети Facebook.

Состоявшийся 5 февраля матч завершился победой манкунианцев со счетом 3:0. Мхитарян забил после рывка с центра поля. В этом сезоне он стал автором шести мячей в 24 матчах.