Гол Мхитаярна в ворота «Лестера» признан болельщиками лучшим в феврале
10 марта 2017 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Гол полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в ворота «Лестера» признан болельщиками клуба лучшим в феврале. Об этом сообщается на официальной странице «МЮ» в социальной сети Facebook.
Состоявшийся 5 февраля матч завершился победой манкунианцев со счетом 3:0. Мхитарян забил после рывка с центра поля. В этом сезоне он стал автором шести мячей в 24 матчах.
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